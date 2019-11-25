На автовокзалі Дніпра стався розбійний напад: подробиці та фото

У Дніпрі ввечері, 24 листопада, патрульні затримали зловмисників, які напали та пограбували чоловіка.
Подія трапилася на центральному автовокзалі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
У Дніпрі невідомі напали на чоловіка
Новини Мелітополя
Так, 59-річний чоловік звернувся в поліцію і заявив, що до нього на автовокзалі підійшли троє невідомих і запропонували допомогти донести важкі сумки.
Потім один з них несподівано розпорошив газовий балончик, а інший – побив чоловіка. Зловмисники забрали сумки, банківські картки та документи.
На місце події прибула поліція. Потерпілий описав прикмети нападників.
Після цього поліцейські затримали двох чоловіків і виявили у них сльозогінний балон і банківські картки потерпілого.
Також у одного із затриманих знайшли паперовий згорток з рослинною речовиною, а в рукаві куртки – шприц з прозоро-білою наркотичною речовиною.
Відзначимо, що чоловіків доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.
У Дніпрі невідомі напали на чоловіка
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі невідомі напали на чоловіка
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі невідомі напали на чоловіка
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі невідомі напали на чоловіка
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік, якого раніше затримали за підозрою в побитті жінок в Дніпрі, визнав, що він дійсно зробив згаданий напад.
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