На автовокзалі Дніпра стався розбійний напад: подробиці та фото

У Дніпрі ввечері, 24 листопада, патрульні затримали зловмисників, які напали та пограбували чоловіка.

Подія трапилася на центральному автовокзалі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі невідомі напали на чоловіка Новини Мелітополя

Так, 59-річний чоловік звернувся в поліцію і заявив, що до нього на автовокзалі підійшли троє невідомих і запропонували допомогти донести важкі сумки.

Потім один з них несподівано розпорошив газовий балончик, а інший – побив чоловіка. Зловмисники забрали сумки, банківські картки та документи.

На місце події прибула поліція. Потерпілий описав прикмети нападників.

Після цього поліцейські затримали двох чоловіків і виявили у них сльозогінний балон і банківські картки потерпілого.

Також у одного із затриманих знайшли паперовий згорток з рослинною речовиною, а в рукаві куртки – шприц з прозоро-білою наркотичною речовиною.

Відзначимо, що чоловіків доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

У Дніпрі невідомі напали на чоловіка Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі невідомі напали на чоловіка Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі невідомі напали на чоловіка Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі невідомі напали на чоловіка Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік, якого раніше затримали за підозрою в побитті жінок в Дніпрі, визнав, що він дійсно зробив згаданий напад.

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