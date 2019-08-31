Мчала на червоний: в Дніпрі в страшній ДТП постраждала жінка

У п'ятницю, 30 серпня, в Дніпрі на перехресті вулиць Чернишевського і Жуковського зіткнулися Mercedes і Saab.

ДТП сталася біля входу в будівельну академію близько 17:05. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі в результаті ДТП постраждала жінка Информатор

Відомо, що автомобіль Mercedes виїжджав з вулиці Жуковського на Чернишевського на зелений сигнал світлофора, коли вниз по вулиці рухалася Saab на "червоний". В результаті на перехресті сталося зіткнення легковиків. Від удару Saab зніс паркан, вилетів на тротуар і врізався в дерево.

У Дніпрі біля будівельної академії відбулася ДТП Информатор

У Дніпрі біля будівельної академії відбулася ДТП информатор

59-річну водійку Saab з забоями госпіталізували в міську лікарню №16.

На місці аварії працювали патрульні і слідчий по ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік влаштував криваву бійку в маршрутці. 55-річний чоловік напав з ножем на пасажира маршрутки. Зловмисник перебував в нетверезому стані.

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