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Мчала на червоний: в Дніпрі в страшній ДТП постраждала жінка

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У п'ятницю, 30 серпня, в Дніпрі на перехресті вулиць Чернишевського і Жуковського зіткнулися Mercedes і Saab.

ДТП сталася біля входу в будівельну академію близько 17:05. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі в результаті ДТП постраждала жінка

У Дніпрі в результаті ДТП постраждала жінка

Информатор

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Відомо, що автомобіль Mercedes виїжджав з вулиці Жуковського на Чернишевського на зелений сигнал світлофора, коли вниз по вулиці рухалася Saab на "червоний". В результаті на перехресті сталося зіткнення легковиків. Від удару Saab зніс паркан, вилетів на тротуар і врізався в дерево.

У Дніпрі біля будівельної академії відбулася ДТП

У Дніпрі біля будівельної академії відбулася ДТП

Информатор

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У Дніпрі біля будівельної академії відбулася ДТП

У Дніпрі біля будівельної академії відбулася ДТП

информатор

59-річну водійку Saab з забоями госпіталізували в міську лікарню №16.

На місці аварії працювали патрульні і слідчий по ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік влаштував криваву бійку в маршрутці. 55-річний чоловік напав з ножем на пасажира маршрутки. Зловмисник перебував в нетверезому стані.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП постраждали українці
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