Мати 13-річної Інни Дубовик, яку знайшли мертвою під Дніпром, була байдужа до пошуків дитини.

Про це в Facebook розповіла начальник служби у справах дітей П'ятихатської райдержадміністрації Олена Компанієць.

"Мені страшно дивитися матері дівчинки в очі, вона мені спокійно цинічно брехала. Я шукала її дівчинку, а вона цинічно брехала. І ще вона була байдужою, без емоцій. Я по телефону "змушувала" її шукати дівчинку, вона мені відповідала, та де ж я її знайду..." - розповіла Компанієць.

"На питання, чому так пізно повідомила поліції про пропажу дівчинки, "мати" відповідала, що десь по селу з'являлася, а на питання моє, де ж дівчинка ночує, мати відповідала - там де і гуляє... Розумієте, 0, цілковитий 0 - ось почуття матері до факту зникнення своєї дитини", - обурилася вона.

Інна Дубовик прес-служба поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція затримала підозрюваного у вбивстві дитини. Ним виявився 24-річний хлопець, якому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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