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Мастурбував у всіх на очах: у Дніпрі збоченець мало не нарвався на розправу. 18+

5.4т Читати матеріал російською

У Дніпрі на території Фрунзенського пляжу 15-го серпня був помічений чоловік, який серед білого дня оголив геніталії і став займатися онанізмом на очах у перехожих.

Подібні інциденти в цьому місці трапляються регулярно. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х ** вий Дніпро".

У Дніпрі напівголий чоловік обурив перехожих

У Дніпрі напівголий чоловік обурив перехожих

Misanec.ru

Новини
У Дніпрі голий чоловік розгулював по місту

Очевидці намагалися прогнати чоловіка з громадського місця, однак той ніяк не реагував на зауваження. Відвідувачі пляжу виявили намір викликати поліцію і навіть погрожували саморозправою, на що чоловік навіть не зрушив з місця.

Увага! Фото 18+

Мастурбував у всіх на очах: у Дніпрі збоченець мало не нарвався на розправу. 18+
Мастурбував у всіх на очах: у Дніпрі збоченець мало не нарвався на розправу. 18+

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік другий тиждень тероризує школу. Мастурбуючого чоловіка помітили на дитячому майданчику середньої школи №18.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік Голі поліція
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ЭТО ОН НА РУЗКИЙ МИР ДРОЧИЛ... ПОКАЗАЛ ВАТНЫМ СВИНЬЯМ ГДЕ ИХ МЕСТО!!!
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
это был ты
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
В СОРТИРАХ сасешь у РУСНИ это ты был
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
украинцы они все такие
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