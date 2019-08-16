Мастурбував у всіх на очах: у Дніпрі збоченець мало не нарвався на розправу. 18+

У Дніпрі на території Фрунзенського пляжу 15-го серпня був помічений чоловік, який серед білого дня оголив геніталії і став займатися онанізмом на очах у перехожих.

Подібні інциденти в цьому місці трапляються регулярно. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х ** вий Дніпро".

У Дніпрі напівголий чоловік обурив перехожих Misanec.ru

Новини У Дніпрі голий чоловік розгулював по місту

Очевидці намагалися прогнати чоловіка з громадського місця, однак той ніяк не реагував на зауваження. Відвідувачі пляжу виявили намір викликати поліцію і навіть погрожували саморозправою, на що чоловік навіть не зрушив з місця.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік другий тиждень тероризує школу. Мастурбуючого чоловіка помітили на дитячому майданчику середньої школи №18.

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