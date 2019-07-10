Масштабне загоряння під Дніпром: пожежу ліквідують з ранку. Відео

10-го липня близько 10:00 стало відомо про спалах сміття в Дніпровському районі на Криворізькому шосе.
Рятувальниками було встановлено, що загальна площа пожежі становить 600 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Ліквідація пожежі під Дніпром
ГУ ГСЧС
У локалізації та ліквідації задіяні 11 співробітників особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Одещині у пожежі загинули чотири дитини.
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