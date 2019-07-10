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Масштабне загоряння під Дніпром: пожежу ліквідують з ранку. Відео

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10-го липня близько 10:00 стало відомо про спалах сміття в Дніпровському районі на Криворізькому шосе.

Рятувальниками було встановлено, що загальна площа пожежі становить 600 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Рятувальники ухилялися і падали: в Дніпрі сталася сильна пожежа

Ліквідація пожежі під Дніпром

Ліквідація пожежі під Дніпром

ГУ ГСЧС

У локалізації та ліквідації задіяні 11 співробітників особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Одещині у пожежі загинули чотири дитини.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа
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