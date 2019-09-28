Машину зігнуло навпіл: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото 18+

У Дніпрі Opel Vectra влетів в металевий стовп на Набережній Заводській. В результаті зіткнення водій помер на місці, 19-річна дівчина госпіталізована.
ДТП сталося близько п'ятої ранку 28 вересня. Від удару машину зігнуло навпіл, тіло водія довелося вирізати рятувальникам. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
ДТП в Дніпрі на Набережній Заводській
Інформатор
Ймовірно, зіткнення сталося через те, що водій не впорався з керуванням. Співробітники поліції почали проводити слідчі дії для з'ясування обставин ДТП.
Увага! Фото 18+
Чоловік помер від отриманих травм
Інформатор
ДТП сталося на Набережній Заводській
Інформатор
Машину зігнуло навпіл
Інформатор
Пасажирку госпіталізували
Інформатор
Аварія сталася близько п'ятої ранку в суботу
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Водій не впорався з керуванням
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Тіло вирізали рятувальники
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що на виїзді з Кривого Рогу Дніпропетровської області сталася масова ДТП, в результаті якого постраждали п'ятеро людей. Попередньо відомо, що зіткнення сталося через водія Opel, який виїхав на зустрічну смугу.
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