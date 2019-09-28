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28 вересня • оновлено в 18:40
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Машину зігнуло навпіл: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото 18+

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У Дніпрі Opel Vectra влетів в металевий стовп на Набережній Заводській. В результаті зіткнення водій помер на місці, 19-річна дівчина госпіталізована.

ДТП сталося близько п'ятої ранку 28 вересня. Від удару машину зігнуло навпіл, тіло водія довелося вирізати рятувальникам. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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ДТП в Дніпрі на Набережній Заводській

ДТП в Дніпрі на Набережній Заводській

Інформатор

Ймовірно, зіткнення сталося через те, що водій не впорався з керуванням. Співробітники поліції почали проводити слідчі дії для з'ясування обставин ДТП.

Увага! Фото 18+

Чоловік помер від отриманих травм

Чоловік помер від отриманих травм

Інформатор

ДТП сталося на Набережній Заводській

ДТП сталося на Набережній Заводській

Інформатор

Машину зігнуло навпіл

Машину зігнуло навпіл

Інформатор

Пасажирку госпіталізували

Пасажирку госпіталізували

Інформатор

Аварія сталася близько п'ятої ранку в суботу

Аварія сталася близько п'ятої ранку в суботу

Інформатор

Водій не впорався з керуванням

Водій не впорався з керуванням

Інформатор

Тіло вирізали рятувальники

Тіло вирізали рятувальники

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на виїзді з Кривого Рогу Дніпропетровської області сталася масова ДТП, в результаті якого постраждали п'ятеро людей. Попередньо відомо, що зіткнення сталося через водія Opel, який виїхав на зустрічну смугу.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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