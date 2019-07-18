Маршрутка збила пенсіонерку біля ТРЦ в Дніпрі. фото

У четвер, 18 липня, маршрутка збила жінку 1937 року народження на вул. Глінки в Дніпрі.

ДТП сталося навпроти торгово-розважального центру "МОСТ-сіті", передає Інформатор.

У центрі Дніпра маршрутка збила жінку Інформатор

За попередньою інформацією, постраждала вискочила на дорогу, в момент, коли маршрутка № 136а повертала з вул. Харківській на вул. Глінки.

Водій транспортного засобу стверджує, що він їхав на зелений сигнал світлофора і спробував загальмувати, проте побачив жінку занадто пізно, щоб уникнути зіткнення.

Поліція встановлює обставини ДТП Інформатор

Потерпілу госпіталізовано Інформатор

Перехожі викликали бригаду швидкої допомоги і поліцію.

Жінка госпіталізована, про її стан поки невідомо.

Поліція відгородила смугу в бік "Нового центру" і частково - смугу зустрічного руху.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 18-го липня в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай врізався в легковий автомобіль.

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