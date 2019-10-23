Маму тримали силою: в дитсадку Дніпра розгорівся гучний скандал

У Дніпрі батьки та завідувачка дитячого садка силою не випускали маму з роздягальні, бо вона не прийшла на збори. "Акцію" батьківський комітет і адміністрація дитсадка заздалегідь спланували.

Про це в групі "Батьки SOS" в Facebook розповіла потерпіла мама Оксана Репецька. За її словами, знущання з неї та її дитини в дошкільному навчальному закладі розпочалися ще у 2017 році.

Інцидент трапився в понеділок, 21 жовтня, в ДНЗ № 201. Близько 15 осіб фізично перешкоджали жінці вийти, а потім викликали поліцію, бо вона вийшла з групи батьківського комітету в Viber.

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"Діти в цей час після свята осені знаходилися в групі. Крик стояв неймовірний. З дітьми була нянечка і завідувачка, а вихователь Тетяна Володимирівна стояла в коридорі за спинами батьків і навіть не робила спроби згадати, що в групі діти! Завідувачка насолоджувалася "спектаклем"", – написала мама.

За словами жінки, за викликом батьків поліція приїхала в дитсадок і прийняла заяву за фактом фізичного обмеження її свободи. Однак у відділенні їй повідомили, що справу розглядатиме ювенальна поліція.

"До мене поліція підійшла вже після того, як вислухала всіх батьків з питанням "що у вас тут відбувається?". Прийняли заяву і пояснення. Після з'явилася ювенальна поліція. Допитувалися в чому мої претензії до вихователя. Яким було сьогодні моє здивування у відділенні поліції, коли мені повідомили, що справу розглядатиме ювенальна поліція. А не за фактом перешкоджання моєї свободи ", - зазначила Оксана Репецька.

Мама пише, що налаштовувати інших батьків проти неї вихователі та методист почали у 2017 році. Це сталося коли вона запитала, навіщо вітати завідувачку дитсадка з днем народження. Конфлікт між ними тривав і у 2018 році тому що жінка захистила маму іншої дитини, коли її оббріхували на батьківських зборах.

"Як виявилося, всі батьківські збори проходять тільки в форматі цькування і розголошення конфіденційної інформації адміністрацією проти "незручних" батьків. Надалі я вела аудіозапис зборів. Після мого звернення до завідувачки з приводу порушення вихователем посадової інструкції почалося групове цькування мене і моєї дитини з боку батьків і вихователів ", - розповіла жінка.

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Публікація постраждалої мами в Facebook Скріншот

Публікація постраждалої мами в Facebook Скріншот

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