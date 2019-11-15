Крав дані і продавав "віруси": на Дніпропетровщині затримали хакера

Кіберполіції Дніпропетровської області затримала 20-річного чоловіка за підозрою у продажу шкідливого програмного забезпечення і викраденні конфіденційної інформації.

Підозрюваному загрожує до двох років в'язниці, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині затримали хакера zn.ua

"Використовуючи вірус, 20-річний житель Дніпропетровщини отримував доступ до призначених для користувача даних і комп'ютерної інформації. Фігурант викрадав конфіденційну інформацію користувачів. Крім цього, збував за грошову винагороду шкідливі програмні засоби", – сказано в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ноутбук та іншу комп'ютерну техніку, мобільні телефони і додаткові носії інформації.

Під час попереднього огляду техніки, працівники кіберполіції виявили шкідливе програмне забезпечення і конфіденційну інформацію більше 100 облікових записів користувачів з України та понад 3 500 громадян інших країн.

Інформація містила дані про електронні платіжні системи, паролі від поштових скриньок, ключах від електронних гаманців криптовалюта.

Чоловікові загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу.

У поліції повідомляють, що щоб не стати жертвою подібних кіберзлочинів слід дотримуватися наступних правил:

використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення;

постійно оновлювати операційну систему;

використовувати антивірусні програми з актуальними базами;

не завантажувати файли з підозрілим вмістом;

використовувати надійні паролі;

використовувати різні паролі для різних сервісів і періодично їх міняти.

На Дніпропетровщині затримали хакера Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині затримали хакера Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві затримали 32-річного іноземця-хакера, який вкрав понад шість мільйонів доларів з рахунків американських фінансових установ і переховувався від правоохоронних органів США. Чоловіка розшукувало ФБР. Йому закидають незаконне втручання в роботу комп'ютерних систем, шахрайство, а також викрадення та відмивання грошей в особливо великих розмірах.

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