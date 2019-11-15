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15 листопада • оновлено в 13:04
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Світлана Коваленко
Світлана Коваленко

Крав дані і продавав "віруси": на Дніпропетровщині затримали хакера

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Кіберполіції Дніпропетровської області затримала 20-річного чоловіка за підозрою у продажу шкідливого програмного забезпечення і викраденні конфіденційної інформації.

Підозрюваному загрожує до двох років в'язниці, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині затримали хакера

На Дніпропетровщині затримали хакера

zn.ua

"Використовуючи вірус, 20-річний житель Дніпропетровщини отримував доступ до призначених для користувача даних і комп'ютерної інформації. Фігурант викрадав конфіденційну інформацію користувачів. Крім цього, збував за грошову винагороду шкідливі програмні засоби", – сказано в повідомленні.

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Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ноутбук та іншу комп'ютерну техніку, мобільні телефони і додаткові носії інформації.

Під час попереднього огляду техніки, працівники кіберполіції виявили шкідливе програмне забезпечення і конфіденційну інформацію більше 100 облікових записів користувачів з України та понад 3 500 громадян інших країн.

Інформація містила дані про електронні платіжні системи, паролі від поштових скриньок, ключах від електронних гаманців криптовалюта.

Чоловікові загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу.

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У поліції повідомляють, що щоб не стати жертвою подібних кіберзлочинів слід дотримуватися наступних правил:

  • використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення;

  • постійно оновлювати операційну систему;

  • використовувати антивірусні програми з актуальними базами;

  • не завантажувати файли з підозрілим вмістом;

  • використовувати надійні паролі;

  • використовувати різні паролі для різних сервісів і періодично їх міняти.

На Дніпропетровщині затримали хакера

На Дніпропетровщині затримали хакера

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині затримали хакера

На Дніпропетровщині затримали хакера

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві затримали 32-річного іноземця-хакера, який вкрав понад шість мільйонів доларів з рахунків американських фінансових установ і переховувався від правоохоронних органів США. Чоловіка розшукувало ФБР. Йому закидають незаконне втручання в роботу комп'ютерних систем, шахрайство, а також викрадення та відмивання грошей в особливо великих розмірах.

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Автор
Світлана Коваленко Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Теги
кіберполіція Кіберзлочини
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