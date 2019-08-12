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Колишній азовець з Дніпра: стало відомо, кого окупанти вбили на Донбасі

1.4т Читати матеріал російською

У суботу, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії, житель Дніпра Роман Романенко.

Як повідомляє "Інформатор", загиблий воював у складі полку "Азов" і бився з перших років війни.

Роман Романенко, загинув в ООС 10 серпня

Роман Романенко, загинув в ООС 10 серпня

Інформатор

Загиблий військовий любив подорожувати, цікавився фотографією і спортом. Роман загинув під час ворожого обстрілу.

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"Вічна пам'ять нашому земляку. Герою слава! Співчуття родині і побратимам", – написала на своїй сторінці Facebook радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

Про час прощання з бійцем не повідомляється.

У ЗМІ повідомляють, що через обстріли тіло військового поки не змогли евакуювати із зони бойових дій.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що 10 серпня, терористи на Донбасі 13 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий, і ще один отримав поранення.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ООС Національна гвардія загинув боєць загинув нацгвардеец
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Если забрать не могут, то получается, что утилизированный нацик сам поперся в сторону позиций противника!
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Юг Руси
Юг Руси
-1 А ведь говорила мама : Не шляйся, сынок, пьяным по минным полям ....
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