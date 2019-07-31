Кілька ударів ножем в шию: в Кривому Розі напали на таксиста

У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 31 липня невідомий завдав кілька ударів ножем таксисту.

Інцидент стався в мікрорайоні Індустріальному. Постраждалого госпіталізували, повідомляє Перший міський.

Таксиста вдарили ножем Сhangeua

Таксист підвозив чоловіка до Індустріального району. Наприкінці поїздки пасажир дістав ніж і вдарив водія кілька разів в шию.

Після цього нападник зник з місця злочину, а таксист почав кликати на допомогу.

51-річного потерпілого доставили в лікарню. Поліція з'ясовує всі обставини.

Поранений таксист перший Міський

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром чоловік позбавив життя власну матір.

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