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15 листопада • оновлено в 14:37
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Калюжі крові: у Кривому Розі трапився смертельний конфлікт між чоловіками

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У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали чоловіка, який смертельно поранив свого знайомого.

Так, під час вживання алкоголю між чоловіками трапився конфлікт, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Чоловік смертельно поранив знайомого

Чоловік смертельно поранив знайомого

Новоросія

В підсумку 41-річний криворіжець схопив кухонний ніж і вдарив 25-річного опонента в ногу.

Після отриманого поранення потерпілий втратив багато крові та помер.

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Кухонний ніж

Кухонний ніж

Пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області

Поліцейські затримали вбивцю і з'ясовують всі обставини.

Зазначимо, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Новомосковську 21-річний хлопець до смерті побив 19-річну дівчину.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
вбивство
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