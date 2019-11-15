Калюжі крові: у Кривому Розі трапився смертельний конфлікт між чоловіками

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали чоловіка, який смертельно поранив свого знайомого.

Так, під час вживання алкоголю між чоловіками трапився конфлікт, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловік смертельно поранив знайомого Новоросія

В підсумку 41-річний криворіжець схопив кухонний ніж і вдарив 25-річного опонента в ногу.

Після отриманого поранення потерпілий втратив багато крові та помер.

Кухонний ніж Пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області

Поліцейські затримали вбивцю і з'ясовують всі обставини.

Зазначимо, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Новомосковську 21-річний хлопець до смерті побив 19-річну дівчину.

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