Калюжа крові й відірвані пальці: в Дніпрі мотоцикл влетів у Audi. Фото 18+

У Дніпрі на Набережній Перемоги трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і мотоцикла.

Зіткнення відбулося 31-го липня приблизно о 20:00 в районі в'їзду до Bartolomeo. Про це повідомив медик із лікарні ім. Мечникова Олег Сергєєв на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Потерпілий хлопець приблизно 20 років, який їхав на мотоциклі, після травми лежав на животі, зі зламаними ногами, відірваними пальцями, з-під шолома – калюжа крові. Мене вразило, що біля нього стоять зо 20 осіб – кудись телефонують, фотографують, а першу допомогу ніхто не надає. Я зупинився й, коли підбіг і намагався допомогти, почув: "Не чіпайте його. Він же мертвий", – повідомив Сергєєв.

Водій не подавав ніяких ознак життя, однак лікар продовжував спроби стабілізувати стан потерпілого.

"Під час першого огляду хлопець не дихав, обличчя було синього кольору. Ми з хлопцями перевернули його, зняли шолом, звільнили дихальні шляхи (висунули вперед нижню щелепу, щоб язик не блокував дихання, видалили згустки крові й слиз). Так, були готові до початку штучного дихання, але дивом він сам почав дихати, обличчя порожевіло", – написав лікар.

У Дніпрі мотоцикліст потрапив під колеса Audi Facebook

Незабаром на місце події прибули співробітники швидкої медичної допомоги. Вони негайно доставили потерпілого в лікарню імені Мечникова.

У Дніпрі мотоцикліст потрапив під колеса Audi Facebook

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