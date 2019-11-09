8 листопада, в Верхньодніпровську, поліцейські помітили дивного чоловіка. Його руки були забруднені кров'ю, а при собі був закривавлений кухонний ніж.

Про це повідомляє Інформатор.

У Верхньодніпровську чоловік зарізав знайомого vz.ua

Виявилося, що незадовго до зустрічі з поліцейськими, чоловік смертельно поранив свого товариша. Подія трапилася на вулиці Вокзальній в Верхньодніпровську.

Патрульним вдалося з'ясувати, що під час сварки 49-річний чоловік вдарив ножем в живіт свого 37-річного опонента. Поранений впав на землю і практично відразу помер. Прихопивши з собою закривавлений ніж, 49-річний нападник відправився в сторону будинку, однак по дорозі зустрів кількох поліцейських.

На місце подій викликали медиків, які констатували смерть 37-річного чоловіка. Правоохоронці затримали підозрюваного до з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що суд вирішив долю 18-річного вбивці з Дніпропетровщини, який зарізав сім'ю.

Яна Коваль

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