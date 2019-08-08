Фура розчавила голову: в Дніпрі трагічно помер чоловік. Фото 18+

У Дніпрі 8 серпня сталася трагедія на парковці для фур. Чоловікові розчавило голову кабіною вантажного автомобіля.
Загиблий ремонтував автомобіль, коли на нього звалилася кабіна. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
У Дніпрі чоловіка розчавила фура
Інформатор
Загиблому було 37 років. Ймовірно, чоловік не зафіксував кабіну вантажного автомобіля.
Тіло померлого діставали рятувальники. Трагедія сталася в районі Полтавського шосе.
Тіло діставали рятувальники
Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"
На місці події працюють правоохоронці.
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Чоловікові було 37 років
Інформатор
Подія трапилася на парковці
Інформатор
Швидше за все, він не зафіксував кабіну фури
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що по мосту в Дніпрі їздять машини попри заборону: в міськраді утрималися від коментарів.
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