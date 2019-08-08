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Фура розчавила голову: в Дніпрі трагічно помер чоловік. Фото 18+

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У Дніпрі 8 серпня сталася трагедія на парковці для фур. Чоловікові розчавило голову кабіною вантажного автомобіля.

Загиблий ремонтував автомобіль, коли на нього звалилася кабіна. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі чоловіка розчавила фура

У Дніпрі чоловіка розчавила фура

Інформатор

Загиблому було 37 років. Ймовірно, чоловік не зафіксував кабіну вантажного автомобіля.

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Тіло померлого діставали рятувальники. Трагедія сталася в районі Полтавського шосе.

Тіло діставали рятувальники

Тіло діставали рятувальники

Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"

На місці події працюють правоохоронці.

Увага! Відео 18+

Чоловікові було 37 років

Чоловікові було 37 років

Інформатор

Подія трапилася на парковці

Подія трапилася на парковці

Інформатор

Швидше за все, він не зафіксував кабіну фури

Швидше за все, він не зафіксував кабіну фури

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що по мосту в Дніпрі їздять машини попри заборону: в міськраді утрималися від коментарів.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро смерть ДТП Національна поліція України
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