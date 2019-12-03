Евакуювали в заметіль: на Донбасі воїни дивом врятували дитину від смерті

Воїни ООС евакуювали на вертольоті хлопчика з Краматорська, який випав з четвертого поверху висотки. Незважаючи на погані погодні умови і заметіль, його змогли доправити в лікарню Дніпра.

Про історію порятунку дитини розповіла на своїй сторінці у Facebook радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Військовий вертоліт приземлився в аеропорту Дніпра о другій годині ночі. Сувора взаємодія цивільно-військової співпраці дала шанс маленькому Давиду на життя, зараз боротьбу продовжують лікарі нашої обласної дитячої лікарні. Стан вкрай важкий – забій головного мозку, тотальний забій легенів, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток таза, поруч із Давидом його мама. Друзі, помоліться за Давида, в січні йому має виповнитися 5 рочків", – написала вона.

За словами Губи, до операції з евакуації хлопчика долучилися головний хірург ООС Ярослав Гайда, командувач ООС генерал Володимир Кравченко, начмед ООС Олександр Лабунець, а також багато чиновників із Дніпра.

"Ви можете собі уявити, в яких складних погодних умовах під час хуртовини була ця евакуація?! Вклоняюся екіпажу вертолітників і медикам, які були на борту. Медичний супровід у польоті забезпечили військовий анестезіолог з району ООС і Андрій Островський, який зараз працює начмедом у міжнародній організації з розмінування у місті Краматорську", – зазначила Губа.

За її словами, Островський безліч разів брав участь в аероевакуації поранених і постраждалих дітей з 2014 року за покликом серця і абсолютно безкоштовно.

Евакуація дитини з Донбасу Facebook Тетяни Губи

Евакуація дитини з Донбасу Facebook Тетяни Губи

Евакуація дитини з Донбасу Facebook Тетяни Губи

Евакуація дитини з Донбасу Facebook Тетяни Губи

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова врятували військовослужбовця, який отримав тяжке поранення в зоні проведення ООС. Володимир Товкіз надійшов до них із важким наскрізним кульовим пораненням в голову 26 вересня. Незважаючи на 10 днів коми, він подолав пораненням і через два місяці почав ходити.

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