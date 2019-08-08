Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Екологічна катастрофа: під Дніпром масово гине риба. Фото

244 Читати матеріал російською

У селі Златоустівка Криворізького району стався масовий мор риби.

Тисячі мертвих тварин плавають уздовж берега. Фото з місця інциденту опублікували рибалки Кривого Рогу в мережі.

У Кривому Розі масово загинула риба

У Кривому Розі масово загинула риба

Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

У коментарях під фото користувачі припустили, що причина того, що сталося - обробка полів хімікатами.

Новини
Кривава бійка зі стріляниною: в Дніпрі невідомі штурмували ігрові автомати. Перші фото і відео

Місцеві жителі переживають, що мертву рибу продаватимуть на ринках.

"Треба тепер дивитися, а то на ринку через тиждень сушена з'явиться", - пишуть в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Тисячі тварин винесло до берега

Тисячі тварин винесло до берега

Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Під Дніпром стався масовий мор риби

Під Дніпром стався масовий мор риби

Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Місцеві жителі в шоці від того, що сталося

Місцеві жителі в шоці від того, що сталося

Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині з світлофорів звучать пісні Віктора Цоя.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...