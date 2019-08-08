Екологічна катастрофа: під Дніпром масово гине риба. Фото

У селі Златоустівка Криворізького району стався масовий мор риби.
Тисячі мертвих тварин плавають уздовж берега. Фото з місця інциденту опублікували рибалки Кривого Рогу в мережі.
У Кривому Розі масово загинула риба
Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"
У коментарях під фото користувачі припустили, що причина того, що сталося - обробка полів хімікатами.
Місцеві жителі переживають, що мертву рибу продаватимуть на ринках.
"Треба тепер дивитися, а то на ринку через тиждень сушена з'явиться", - пишуть в коментарях.
Скріншот
Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"
Тисячі тварин винесло до берега
Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"
Під Дніпром стався масовий мор риби
Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"
Місцеві жителі в шоці від того, що сталося
Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині з світлофорів звучать пісні Віктора Цоя.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!