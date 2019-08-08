Екологічна катастрофа: під Дніпром масово гине риба. Фото

У селі Златоустівка Криворізького району стався масовий мор риби.

Тисячі мертвих тварин плавають уздовж берега. Фото з місця інциденту опублікували рибалки Кривого Рогу в мережі.

У Кривому Розі масово загинула риба Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

У коментарях під фото користувачі припустили, що причина того, що сталося - обробка полів хімікатами.

Місцеві жителі переживають, що мертву рибу продаватимуть на ринках.

"Треба тепер дивитися, а то на ринку через тиждень сушена з'явиться", - пишуть в коментарях.

Скріншот Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Тисячі тварин винесло до берега Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Під Дніпром стався масовий мор риби Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Місцеві жителі в шоці від того, що сталося Facebook "Риболовля Кривий Ріг - Риболовля в Кривому Розі"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині з світлофорів звучать пісні Віктора Цоя.

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