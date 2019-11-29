Двом іноземцям загрожує в'язниця за озброєне пограбування в Дніпрі

Дніпровська місцева прокуратура №2 передала в суд звинувачення в збройному пограбуванні щодо двох іноземних громадян.

За інформацією слідства, чоловіки напали на 18-річного хлопця, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Двом іноземцям загрожує в'язниця за озброєне пограбування у Дніпрі (ілюстрація) vikka.ua

"Подія трапилася в серпні 2019 року поблизу одного з кафе в місті Дніпрі. Двоє приятелів скоїли розбійний напад на 18-річного хлопця. Погрожуючи ножем, зловмисники заволоділи його коштами в сумі 1400 грн, після чого з місця злочину зникли", – сказано в повідомленні.

Іноземцям загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі ввечері, 24 листопада, патрульні затримали зловмисників, які напали і пограбували чоловіка. Подія трапилася на центральному автовокзалі.

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