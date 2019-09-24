Діставали з-під коліс: в Дніпрі маршрутка переїхала пішохода

У Дніпрі 24 вересня жінка-пішохід потрапила під колеса маршрутки.

Інцидент стався на автовокзалі близько 12:30. Про це повідомляє "Наше місто" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі маршрутка наїхала на жінку Спутник

Відомо, що водій маршрутного таксі здавав назад і не помітив пішохода, який ішов позаду. Перехожі кинулися на допомогу потерпілій. Жінку довелося діставати буквально з-під коліс.

Постраждалій вдалося відбутися легким переляком.

Фото з місця інциденту опублікували з соцмережах.

У Дніпрі жінка потрапила під колеса маршрутки Наше місто

У Дніпрі жінка потрапила під колеса маршрутки Наше місто

У Дніпрі жінка потрапила під колеса маршрутки Наше місто

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася смертельна ДТП на мосту. Вночі 23 вересня на з'їзді з Кайдацького мосту Chevrolet Evanda на швидкості 200 км/год врізався в ліхтарний стовп. Водій помер на місці.

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