Дебош зі стріляниною в Кирилівці: запорізька поліція затримала трьох дніпрян

Поліція затримала трьох жителів Дніпра в Кирилівці (Запорізька область) за підозрою в причетності до бійки зі стріляниною, що сталася в селищі 3 серпня.

Правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до правопорушення, передає пресслужба поліції Запорізької області.

Mordovmedia

"Під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій, поліцейські встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочину. Трьох жителів міста Дніпро, 1991, 1994 і 1982 років народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", — сказано в повідомленні поліції.

Відзначається, що повідомлення про конфлікт між відпочиваючими одного з розважальних закладів у Кирилівці та пострілах надійшло близько 10:00 суботи, 3 серпня.

На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції, керівництво поліції Запорізької області, співробітники Управління карного розшуку.

Правоохоронці встановили, що між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт.

Пізніше підозрювані були затримані.

В результаті бійки в лікарню доставлені троє чоловіків.

Затриманим буде повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося відео з моментом збройного конфлікту в Кирилівці, в якому штрикнули ножем випадкового перехожого.

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