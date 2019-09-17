У Дніпрі мати тримала немовля в нестерпних умовах: моторошні кадри

У Дніпрі новонароджену дитину виявили в жахливих умовах.

Дівчинку з п'яною матір'ю знайшли в брудній квартирі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Дитина і п'яна мати

Так 16 вересня надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його родичка перебуває вдома в стані алкогольного сп'яніння.

Він розповів, що переживає за маленьку дитину, яка в той момент знаходилась у громадянки в квартирі.

Патрульні прибули на місце і побачили жахливу картину. У будинку був повний безлад, на підлозі лежали недопалки, лушпиння від насіння і різний мотлох.

Крім цього, на ліжку разом з собакою лежала місячна дитина. Дівчинка була в брудному одязі, а поруч з нею знаходилася п'яна мати.

Маленьку забрали лікарі для перевірки стану здоров'я.

Подальшою долею горе-матері і дитини будуть займатися інспектори ювенальної превенції разом зі співробітниками соціальної служби.

Дитина і п'яна мати Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Дитина і п'яна мати Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі повісився 46-річний житель, який повинен був постати перед судом за знущання над собакою на очах у дітей.

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