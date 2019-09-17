Головна Новини
17 вересня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі мати тримала немовля в нестерпних умовах: моторошні кадри

1.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі новонароджену дитину виявили в жахливих умовах.

Дівчинку з п'яною матір'ю знайшли в брудній квартирі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Новини
Вирішила зробити собі подарунок: в Дніпрі жінка викликала поліцію на День народження

Дитина і п'яна мати

Дитина і п'яна мати

Так 16 вересня надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його родичка перебуває вдома в стані алкогольного сп'яніння.

Він розповів, що переживає за маленьку дитину, яка в той момент знаходилась у громадянки в квартирі.

Патрульні прибули на місце і побачили жахливу картину. У будинку був повний безлад, на підлозі лежали недопалки, лушпиння від насіння і різний мотлох.

Новини
Забрали навіть стілець: в Кривому Розі жінку жорстко покарали за борги за опалення

Крім цього, на ліжку разом з собакою лежала місячна дитина. Дівчинка була в брудному одязі, а поруч з нею знаходилася п'яна мати.

Маленьку забрали лікарі для перевірки стану здоров'я.

Подальшою долею горе-матері і дитини будуть займатися інспектори ювенальної превенції разом зі співробітниками соціальної служби.

Дитина і п'яна мати

Дитина і п'яна мати

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Дитина і п'яна мати

Дитина і п'яна мати

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі повісився 46-річний житель, який повинен був постати перед судом за знущання над собакою на очах у дітей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
дитина поліція новонароджений
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel