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8 лютого • оновлено в 07:51
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Бив і погрожував дружині: у Дніпрі оголосили вирок чоловікові-тирану

1.7т
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У Дніпрі 39-річний чоловік на ґрунті ревнощів систематично бив і ображав свою дружину протягом декількох місяців.

Як повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області, ці злочини тривали з жовтня 2018 року до березня 2019 року.

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У Дніпрі оголосили вирок чоловікові-тирану

У Дніпрі оголосили вирок чоловікові-тирану

Brakoved.ru

Так, через ревнощі підсудний постійно чинив акти психологічного й фізичного домашнього насильства щодо своєї дружини.

Крім цього, він ображав жінку нецензурними словами й погрожував фізичною розправою.

В результаті під час однієї зі сварок підсудний з силою потягнув потерпілу за волосся і завдав їй легких тілесних ушкоджень.

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Зазначимо, що свою провину чоловік визнав частково.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 240 годин громадських робіт за статтею 125 КК України (Домашнє насильство, умисне легке тілесне ушкодження).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі місцевий житель розправився над колишньою дружиною і її двома дітьми. Потерпілих із серйозними травмами госпіталізували до лікарні.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
домашнє насильство
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