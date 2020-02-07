Бив і погрожував дружині: у Дніпрі оголосили вирок чоловікові-тирану

У Дніпрі 39-річний чоловік на ґрунті ревнощів систематично бив і ображав свою дружину протягом декількох місяців.
Як повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області, ці злочини тривали з жовтня 2018 року до березня 2019 року.
У Дніпрі оголосили вирок чоловікові-тирану
Brakoved.ru
Так, через ревнощі підсудний постійно чинив акти психологічного й фізичного домашнього насильства щодо своєї дружини.
Крім цього, він ображав жінку нецензурними словами й погрожував фізичною розправою.
В результаті під час однієї зі сварок підсудний з силою потягнув потерпілу за волосся і завдав їй легких тілесних ушкоджень.
Зазначимо, що свою провину чоловік визнав частково.
Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 240 годин громадських робіт за статтею 125 КК України (Домашнє насильство, умисне легке тілесне ушкодження).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі місцевий житель розправився над колишньою дружиною і її двома дітьми. Потерпілих із серйозними травмами госпіталізували до лікарні.
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