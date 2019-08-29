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Бійка і постріли: в Дніпрі стався жорсткий напад на чоловіка

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У Дніпрі затримали хлопця, який з пістолетом напав на місцевого жителя.

Напад стався на проспекті Слобожанському. Невідомий намагався відібрати у чоловіка сумку і зав'язалася бійка, повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Як стало відомо, під час бійки зловмисник дістав пістолет і вистрілив у городянина. Після цього він зник з місця події.

Пістолет

Пістолет

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Потім правоохоронці оперативно затримали зловмисника і встановили його особу. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Відзначимо, що на місці події поліцейські виявили пістолет "STALKER" під патрон Флобера.

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Пістолет

Пістолет

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі раніше судимий місцевий житель побив і порізав ножем свого 57-річного товариша.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік пістолет
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