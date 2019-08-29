Бійка і постріли: в Дніпрі стався жорсткий напад на чоловіка

У Дніпрі затримали хлопця, який з пістолетом напав на місцевого жителя.
Напад стався на проспекті Слобожанському. Невідомий намагався відібрати у чоловіка сумку і зав'язалася бійка, повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Як стало відомо, під час бійки зловмисник дістав пістолет і вистрілив у городянина. Після цього він зник з місця події.
Пістолет
Тolksnov
27-річний потерпілий викликав швидку допомогу і поліцію.
Потім правоохоронці оперативно затримали зловмисника і встановили його особу. Ним виявився 19-річний місцевий житель.
Відзначимо, що на місці події поліцейські виявили пістолет "STALKER" під патрон Флобера.
Підозрюваного доставили в Індустріальне відділення поліції.
Пістолет
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі раніше судимий місцевий житель побив і порізав ножем свого 57-річного товариша.
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