Бійка і постріли: в Дніпрі стався жорсткий напад на чоловіка

У Дніпрі затримали хлопця, який з пістолетом напав на місцевого жителя.

Напад стався на проспекті Слобожанському. Невідомий намагався відібрати у чоловіка сумку і зав'язалася бійка, повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Як стало відомо, під час бійки зловмисник дістав пістолет і вистрілив у городянина. Після цього він зник з місця події.

Пістолет Тolksnov

27-річний потерпілий викликав швидку допомогу і поліцію.

Потім правоохоронці оперативно затримали зловмисника і встановили його особу. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Відзначимо, що на місці події поліцейські виявили пістолет "STALKER" під патрон Флобера.

Підозрюваного доставили в Індустріальне відділення поліції.

Пістолет Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі раніше судимий місцевий житель побив і порізав ножем свого 57-річного товариша.

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