Б'є жінок в обличчя: в Дніпрі з'явився небезпечний маніяк

Жителі Лівого берега Дніпра скаржаться на неадекватного чоловіка, який серед білого дня нападає на жінок.

За словами постраждалих, невідомий підходить до своєї жертви, б'є в обличчя і тікає. Про це повідомляє місцевий сайт "Дніпровська панорама".

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Жінки відзначають, що чоловік не грабував їх, а просто бив по обличчю і тікав. Про декілька інцидентів відомо на вулиці Косіора, Калиновій та Софії Ковалевської.

В одної з постраждалих рана була настільки серйозна, що довелося накладати шви. Однак з цього приводу в поліцію ніхто не звертався.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі збройні підлітки залякали все місто. Хулігани відбирають телефони і погрожують дівчатам.

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