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18 листопада • оновлено в 09:38
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Б'є жінок в обличчя: в Дніпрі з'явився небезпечний маніяк

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Жителі Лівого берега Дніпра скаржаться на неадекватного чоловіка, який серед білого дня нападає на жінок.

За словами постраждалих, невідомий підходить до своєї жертви, б'є в обличчя і тікає. Про це повідомляє місцевий сайт "Дніпровська панорама".

У Дніпрі з'явився небезпечний маніяк

У Дніпрі з'явився небезпечний маніяк

zp.vgorode.ua

Жінки відзначають, що чоловік не грабував їх, а просто бив по обличчю і тікав. Про декілька інцидентів відомо на вулиці Косіора, Калиновій та Софії Ковалевської.

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В одної з постраждалих рана була настільки серйозна, що довелося накладати шви. Однак з цього приводу в поліцію ніхто не звертався.

Б'є жінок в обличчя: в Дніпрі з'явився небезпечний маніяк

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі збройні підлітки залякали все місто. Хулігани відбирають телефони і погрожують дівчатам.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
напад на жінку
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Хо Хол
Хо Хол
АТОшник скорее всего. Так что, как говорится, понять-простить.
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Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
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