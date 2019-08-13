"Азов" забрав у терористів тіло загиблого воїна НГУ

Бійці полку "Азов" забрали у терористів тіло загиблого нацгвардійця з Дніпра Романа Романенка.

Пресслужба полку повідомляє, що терористи не дали забрати рештки воїна з поля бою і викрали їх під прикриттям шквального вогню.

Роман Романенко, загинув на Донбасі 10 серпня

"13 серпня "Азов", в результаті попередньо спланованого обміну, нарешті отримав тіло загиблого Романа Романенка. Загарбники відмовилися забрати у нашої сторони рештки одного зі своїх найманців, якого російські окупанти кинули помирати біля населеного пункту Зайцеве, який розташований у смузі відповідальності БТГр "Азов", – сказано у повідомленні.

Військові тричі намагалися забрати тіло побратима, проте терористи регулярно вели обстріли і заважали евакуації.

В "Азові" повідомляють, що Роман Романенко (позивний Біч) загинув у результаті підриву на фугасі під час виконання бойового завдання.

Бійцю було 25 років. З кінця 2015 року він служив у "Азові" снайпером і став командиром одного зі снайперських відділень.

Під час служби на Світлодарській дузі у березні цього року Роман допоміг врятувати життя важко пораненому командиру групи снайперів.

"За останні сім місяців служби на передовій Роман Романенко виявив себе як надзвичайно професійний снайпер, був відзначений великою кількістю нагород, зокрема його було подано на орден "За мужність" III ступеня, який боєць мав би отримати найближчим часом. Його куля для ворога завжди була останньою", – повідомляють у полку.

Пресслужба полку "Азов" від імені всього особового складу висловлює співчуття рідним і друзям загиблого.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії, житель Дніпра Роман Романенко. Військові не змогли евакуювати його тіло.

Зі свого боку терористи, що воюють на Донбасі, виклали у мережу страшне фото понівеченого тіла українського лейтенанта.

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