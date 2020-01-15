Авто в "фарш" і багато крові: в Дніпрі Geely на швидкості влетів в стовп. Фото і відео

У Дніпрі 15 січня на вулиці Криворізькій трапилося зіткнення автомобілів Audi і Geely.

Від удару "китайця" відкинуло в бік узбіччя, де він розбився об стовп. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що Geely рухався по вулиці Криворізькій в напрямку Робочої. У районі будинку №6 його "підрізав" Audi, після чого автомобіль розвернуло в сторону узбіччя і відкинуло в стовп.

У Дніпрі Geely на швидкості влетів в стовп Колаж

Очевидці аварії відразу ж кинулися на допомогу водієві "китайця". Той сильно травмував голову і стікав кров'ю. Потерпілого госпіталізували в 16-у міську лікарню.

Винуватець ДТП після зіткнення відразу ж зник, однак уважні свідки встигли запам'ятати номерний знак і марку автомобіля, тому патрульним вдалося швидко його розшукати. Всі обставини події з'ясовуються.

У Дніпрі Geely на швидкості влетів в стовп Інформатор

У Дніпрі Geely на швидкості влетів в стовп Інформатор

У Дніпрі Geely на швидкості влетів в стовп Інформатор

У Дніпрі Geely на швидкості влетів в стовп Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в середу, 15 січня, на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі зіткнулися маршрутка і автомобіль Mitsubishi. За словами водія Mitsubishi, його підрізали, тому він різко повернув і врізався в маршрутне таксі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!