Агітував за "русскій мір": в Дніпрі затримали таксиста-козака

На Дніпропетровщині СБУ затримала проросійського агітатора, який позиціонував себе як прихильник "російського козацтва", російської православної церкви і монархізму.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим та частині Донецької та Луганської областей. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні чоловік в соціальних мережах агітував за відокремлення області від України і приєднання до РФ на умовах федералізації. Зловмисник також підтримував контакти з членами так званих "козацьких формувань" терористів.

У Дніпрі затримали таксиста-козака Комсомольська правда

Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на своєму авто агітацію символіки країни-агресора і пропагував клієнтам фейкові ідеї "русского міра".

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ході спецоперації в Дніпрі були затримані учасники злочинного угруповання. Двох чоловіків підозрюють у ряді розбійних нападів.

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