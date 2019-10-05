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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Агітував за "русскій мір": в Дніпрі затримали таксиста-козака

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На Дніпропетровщині СБУ затримала проросійського агітатора, який позиціонував себе як прихильник "російського козацтва", російської православної церкви і монархізму.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим та частині Донецької та Луганської областей. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

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Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні чоловік в соціальних мережах агітував за відокремлення області від України і приєднання до РФ на умовах федералізації. Зловмисник також підтримував контакти з членами так званих "козацьких формувань" терористів.

У Дніпрі затримали таксиста-козака

У Дніпрі затримали таксиста-козака

Комсомольська правда

Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на своєму авто агітацію символіки країни-агресора і пропагував клієнтам фейкові ідеї "русского міра".

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ході спецоперації в Дніпрі були затримані учасники злочинного угруповання. Двох чоловіків підозрюють у ряді розбійних нападів.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Служба безпеки України
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асп асп
асп асп
"...открыто демонстрировал на своем авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира".." Вот за это дурак. "...Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику..." Слышь дЭбилы, а что они должны были найти в современной квартире, рацию с ключем радистки Кет.??? А вот СБУ порадовала!!! в стране воровство, бандитизм, коррупция процветает. А они таксистов ловят!
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руденко евгений
руденко евгений
асп асп, им же за работу отчитываться. Отчёт есть, естественно, ни один суд у нас не признает вины. Это хорошо. Я думаю, что и до суда не дойдёт.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
в расход суку кокошную
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Александрович Борис
Александрович Борис
Таких пол Украины и что?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Александрович Борис, Ошибаешься кокошник.
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