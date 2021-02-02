Замерзлий пес заліз у халат господині і став зіркою мережі. Відео

У Нідерландах собака вирішила погрітися в затишному халаті своєї господині Дейзі Гійсберс і мало не розірвала рукав. Користувачі засипали автора коментарями.

Як повідомляє Daily mail, в той час, коли дівчина працювала за своїм столом, пес вирішив залізти їй в халат, щоб зігрітися. Кумедний момент встигли зняти на камеру домочадці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Комічний випадок стався в голландській провінції, в селі Бюдел. Пес, на ім'я Ральф, забрався спочатку на коліна господині, а потім вирішив і зовсім перебратися в її пухнастий халат.

Так, Ральф проліз через весь рукав і зміг висунути морду. Однак, повністю собака не змогла пролізти крізь вузький отвір, висунувши лише один ніс.

Собака не зміг пролізти в рукав халату Скріншот

У коментарях багато користувачів не змогли відреагувати спокійно на витівку собаки та прокоментували, що пес просто чудовий, і це відео зробило їх день. Однак, деякі відзначили, що така поведінка їхнього домашнього вихованця сильно б дратувала.

Коментарі до відео Скріншот

Деякі відзначили, що така поведінка їх домашнього вихованця сильно б дратувала Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося смішне відео, на якому собака відчайдушно гавкав. Багато користувачів порівняли гавкіт мопса з собою, коли трапляється щось неприємне. Багатьох користувачів повеселив ролик.