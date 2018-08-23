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У Росії на параді перекинувся танк: з'явилося відео

2.1тЧитати новину російською

У російському місті Курськ під час параду на честь 75-ї річниці битви на Курській дузі перекинувся танк Т-34 на очах у сотень глядачів.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Mash. Надзвичайна подія сталася, коли вже техніку готували до вивозу з міста.

Танк мав заїхати на платформу, але перекинувся на бік.

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Відзначимо, що буквально в декількох метрах від платформи стояли десятки дітей.

Нагадаємо, в липні У Санкт-Петербурзі під час Головного військово-морського параду з нагоди дня ВМФ Росії десантний катер врізався в опору моста прямо на очах у президента РФ Владмир Путіна.

До того ж момент зіткнення потрапив в пряму трансляцію.

Місце
РосіяКурськ
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Дай кацапу два чугунных шара по одному метру в диаметре. И закрой его с этими шарами в пустой комнате на три дня. Так за это время у кацапа один шар сломается, а второй потеряется
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы ищут перемоги..
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