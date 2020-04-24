У Рівному 70-річна пенсіонерка намагалася пробратися на закрите через карантин кладовище через паркан, але застрягла і кричала про допомогу.

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Як пише "Рівне вечірнє", бабусю почули охоронці й допомогли їй злізти з огорожі.

У Рівному пенсіонерка застрягла на паркані кладовища Колаж

Прессекретар мера міста Микола Прокопчук зазначив, що через пандемію коронавірусу та введені карантинні заходи місцеве кладовище "Нове" закрите. Тому жінка спробувала перелізти паркан.

"Жінка перелазила і застрягла. Оскільки вона почала кричати, то її почули охоронці кладовища. Їм довелося знімати жінку.

Взагалі ситуація напружена. Люди перелазять через паркан, ламають паркани і замки", – сказав прессекретар.

Зазначається, що з пенсіонеркою провели роз'яснювальну роботу.

Додамо: за даними на ранок 24 квітня в Рівненській області офіційно підтверджено 437 випадків нового коронавірусу. Всього в Україні – 7 647.

РНБО

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