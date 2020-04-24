У Рівному пенсіонерка застрягла на паркані закритого кладовища
У Рівному 70-річна пенсіонерка намагалася пробратися на закрите через карантин кладовище через паркан, але застрягла і кричала про допомогу.
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Як пише "Рівне вечірнє", бабусю почули охоронці й допомогли їй злізти з огорожі.
Прессекретар мера міста Микола Прокопчук зазначив, що через пандемію коронавірусу та введені карантинні заходи місцеве кладовище "Нове" закрите. Тому жінка спробувала перелізти паркан.
"Жінка перелазила і застрягла. Оскільки вона почала кричати, то її почули охоронці кладовища. Їм довелося знімати жінку.
Взагалі ситуація напружена. Люди перелазять через паркан, ламають паркани і замки", – сказав прессекретар.
Зазначається, що з пенсіонеркою провели роз'яснювальну роботу.
Додамо: за даними на ранок 24 квітня в Рівненській області офіційно підтверджено 437 випадків нового коронавірусу. Всього в Україні – 7 647.
Як писав OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19 і вже приступили до випробувань препарату на людях.