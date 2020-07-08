У Львові бруківку замість ремонту намалювали на бетоні. Фото

У Львові на Трактаті Глинянському на пошкодженій ділянці пішохідного тротуару місце, де була яма навколо електроопори, залили бетоном, а поверх нанесли малюнок, який імітує бруківку.

Про це повідомила в Facebook львів'янка Анна Прод. Ще 24 червня вона звернулася на "Гарячу лінію Львова" з проханням відремонтувати пошкоджену ділянку.

"Прохання закрити бруківкою, а не намалювати бруківку з бетону. Була добре зроблена зупинка і тротуар. Перше фото – скрін звернення, яке виконано. Виконання на другому фото", – написала жінка.

Замість того, щоб закласти бруківкою дірку в тротуарі, комунальники намалювали її на бетоні (Facebook Анни Прод)

Адміністратори групи в коментарях відзначили, що в управлінні інженерного господарства Львівської міської ради повідомили, що під час проведення робіт плитка була демонтована, після чого її викрали невідомі люди. Також в управлінні пообіцяли, що підрядники замостять ділянку протягом п'яти днів.

Замість того, щоб закласти бруківкою дірку в тротуарі, комунальники намалювали її на бетоні (Facebook Анни Прод)

Місцеві жителі з гумором оцінили креативність комунальників.

"А ви їм зарплату намалюйте на аркуші", – написав Євген Фесюк.

"Креативність – це фішка нашого народу", – додала Юлія Александрова.

"Думала, що бачила все ... ні!", – зазначила Анжеліка Петренко.

Місцеві жителі з гумором оцінили "креативність" комунальників (Facebook Анни Прод)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Севастополі у тимчасово окупованому Криму під час ремонту дороги килимом закрили дірки в старому покритті і закатали під новий шар.