"Слугу" Третьякову спіймали на дивній поведінці під час промови Зеленського. Відео

Obozrevatel Курйози 21:25, 20.10.2020 Оновлено: 21:45, 20.10.2020

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова відзначилася дивною поведінкою під час виступу президента Володимира Зеленського з трибуни парламенту у вівторок, 20 жовтня.

Відео у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. "Коли згоден із президентом, із кожним словом", – прокоментував він.

Глава парламентського комітету з питань соцполітики й захисту прав ветеранів сиділа у першому ряду, неподалік від Зеленського, дивилася на нього й кивала головою.

Також на відео потрапив суфлер із текстом промови Зеленського, який було прикріплено до підлоги Верховної Ради.

OBOZREVATEL раніше зібрав головні акценти, на яких зосередився у виступі глава держави Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 20 жовтня. Крім коронавірусу, він приділив особливу увагу питанням Криму і Донбасу.

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