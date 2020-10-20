"Слугу" Третьякову спіймали на дивній поведінці під час промови Зеленського. Відео
Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова відзначилася дивною поведінкою під час виступу президента Володимира Зеленського з трибуни парламенту у вівторок, 20 жовтня.
Відео у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. "Коли згоден із президентом, із кожним словом", – прокоментував він.
Глава парламентського комітету з питань соцполітики й захисту прав ветеранів сиділа у першому ряду, неподалік від Зеленського, дивилася на нього й кивала головою.
Також на відео потрапив суфлер із текстом промови Зеленського, який було прикріплено до підлоги Верховної Ради.
OBOZREVATEL раніше зібрав головні акценти, на яких зосередився у виступі глава держави Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 20 жовтня. Крім коронавірусу, він приділив особливу увагу питанням Криму і Донбасу.