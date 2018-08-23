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"Щоб не ранити": в Росії "одягнули" голі статуї до приїзду священиків. Фотофакт

1.6тЧитати новину російською

В одному з вишів Новосибірська стався казус - через візит до навчального закладу делегації священнослужителів там "одягли" у покривала копії античних статуй (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Причиною такого оновлення елементів інтер'єру в Новосибірському державному університеті архітектури і дизайну назвали бажання не зачепити почуттів віруючих, пише NGS.

Метою візиту священиків до вишу був виступ на форумі. "Зараз тут буде проходити захід під назвою Smart Urban. Перед цим вийшли численні представники РПЦ, які обговорювали доступність храмів для маломобільних громадян. І ось, як нам пояснили в кулуарах, щоб не ранити їх почуття, прикрили скульптури", - розповів один із учасників заходу .

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У прес-службі університету також підтвердили, що дійсно прикривали кілька статуй ковдрами, коли йшов форум за участю представників церкви, проте запевнили, що після закінчення заходу все повернули у колишній вигляд. На питання, навіщо все ж було вживати дивних моралізаторських кроків, у навчальному закладі відповісти не змогли.

Священики на форумі

NGS

"Одягнені" статуї

NGS

"Одягнені" статуї

NGS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандально відомий протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який підтримує війну Росії на Донбасі, закликав владу РФ провести в Україні контртерористичну операцію.

Місце
Росія
Об'єкт
РПЦ
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Батюшкам не нравится образ и подобие Бога? Пусть батюшкам глаза завяжут и не лишают других людей любоваться Божественной красотой.
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
А где комментарии от запоребриков?
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