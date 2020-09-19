Рекорд українця Титаренко: сальто на 5 метрів між двома вантажівками у русі

Три роки тому український паркурист Олександр Тітаренко сенсаційно виграв світовий фріран-турнір Red Bull Art of Motion. Цього року він поставив новий рекорд!

Tunnel flip — відомий трюк, який намагаються вивчити багато фріраннерів. Але як щодо того, аби виконати трюк, перестрибнувши з одного автовозу на інший? А якщо вони при цьому будуть рухатись? А відстань стрибка складатиме понад 5 метрів?

Олександр Титаренко. Фото: Red Bull

Цю божевільну ідею втілив у життя українець - Red Bull спортсмен Олександр Тітаренко. А почалося все зі звичайного дружнього змагання. "‎Це була моя ідея. У мене в Маріуполі є друг, він намагається бити різні рекорди: закидати м'яч у кошик з центру поля, тощо. Це мене мотивувало. Я подумав: треба теж поставити якийсь рекорд"‎.

Олександр Титаренко. Фото: Red Bull

Спочатку Олександр планував зробити стандартний tunnel flip з однієї платформи на іншу, але на максимальній відстані. Потім виникла ідея з автобусами, та врешті-решт їх замінили великі вантажівки. Та перша спроба виявилася не лише невдалою, а ще й привела до травми."‎У перший раз я визначав відстань буквально на око. Тому не розрахував довжину, не долетів та вдарився коліном".

Олександр Титаренко. Фото: Red Bull

Після тогорічної травми довелося довго відновлюватися. Але це лише додало мотивації для нового рекорду, який Тітаренко успішно встановив цього літа!

Рекорд офіційно зафіксовано Книгою Рекордів України.

Головні параметри рекордного стрибка Олександра Тітаренка:

Швидкість автовозів – 20-25 км/год

Відстань від одного автовоза до іншого – 3.5 м

Загальна відстань стрибка (відрив – приземлення) – 5.2 м.

Олександр Титаренко. Фото: Red Bull

Олександр з дитинства був впевнений, що займатиметься паркуром або фріраном в майбутньому.Ще через кілька років захоплення привело до перших великих успіхів. Хоча на той момент вони здавалися неможливими. Саме так сталося під час Red Bull Art of Motion.За словами Олександра, в такого результату немає ніякої магії: усе визначає психологія та те, скільки часу ти приділяєш улюбленій справі.

Аби прокачувати майстерність, Тітаренко витрачає багато часу: в середньому проводить 5-6 тренувань на тиждень. Але така завзятість приносить задоволення, якщо займаєшся улюбленою справою.

Олександр Титаренко. Фото: Red Bull

Звичайно, після складного трюку на вантажівках, Олександр думає про наступний крок. Але остаточний вибір поки що не зроблено. "Цей проект був складним: і морально, і фізично".

Головна мета Олександра — не зупинятися і постійно покращувати власні результати. Це ж його головна порада для тих, хто лише робить перші кроки у паркурі або фрірані:"Якщо тобі щось подобається, ти маєш займатися цим дуже наполегливо. Чим більше сил ти прикладаєш, тим сильніше стаєш сам. Усе — в голові. М'язи може накачати будь-хто. Освоїти техніку може будь-хто. Головне питання: як підійти до справи з розумом, та скільки сил та часу ти готовий витрачати".