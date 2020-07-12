Офіс Зеленського назвав Волинську область Луцькою. Фото

Кирило Лютий Курйози 18:19, 12.07.2020 Оновлено: 19:45, 12.07.2020

Офіс президента України помилково назвав Волинську область Луцькою.

На сторінках ОП в соціальних мережах напередодні було опубліковано відео про поїздку Володимира Зеленського на Волинь з робочим візитом.

Офіс Зеленського назвав Волинську область Луцькою, але незабаром виправив помилку

При цьому в титрах до відео спочатку було вказано, що президент відвідав "Луцьку область". Через деякий час Офіс президента перезалив відео, виправивши помилку.

Офіс Зеленського назвав Волинську область Луцькою, але незабаром виправив помилку

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися чутки про те, що прессекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель нібито вагітна від президента. Незабаром вона відреагувала на цю інформацію.

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