Курйози під час інавгурації Дональда Трампа, які найбільше запам'ятались. Відео

Церемонія інавгурації у США не завжди проходить вдало. Особливо багато дивних і незручних моментів було в минулих століттях. Так, на найпершій інавгурації в США раптом заграв британський гімн. Саме тоді США щойно здобули незалежність від Великобританії. А сьомому президенту, Ендрю Джексону, довелося рятуватися від натовпу. Гостей на церемонії було стільки, що вони пошкодили будівлю Білого дому, а збиток оцінили в кілька тисяч доларів.

Однак і на останній інавгурації президента США було досить незручних ситуацій, від яких навіть зараз стає ніяково. Напередодні вступу на посаду нового американського глави Джо Байдена OBOZREVATEL вирішив згадати, які казуси сталися цього важливого дня чотири роки тому.

1. На офіційній церемонії інавгурації оператори зняли момент сварки Меланії та Дональда Трампів. Вони спочатку посміхалися удвох на камери, а пізніше президент різко обернувся і почав ігнорувати дружину. Усмішку на обличчі першої леді змінили образа і смуток.

2. Колишній президент США Джордж Буш-молодший довго не міг правильно надіти дощовик на інавгурації Трампа. Політик стільки мучився з ним, що попросив допомоги в тих, хто сидить позаду на трибуні.

3. Ще один експрезидент США Білл Клінтон зміг відзначитися під час інавгурації та отримати прочухана від дружини. Оператори випадково зняли, як Клінтон загравав і витріщався на дочку нового президента Іванку Трамп.

4. Користувачів соцмереж обурив ще один неприємний конфуз на інавгурації Дональда Трампа. Так, новоспечений президент порушив традицію, пішовши на рукостискання до подружжя Обам без своєї дружини. Трамп взагалі удав, що не помічає Меланії, яка залишилася стояти одна з подарунком для Мішель і Барака Обам. У Білий дім одіозний голова держави також увійшов сам, а Меланія йшла разом із подружжям Обам.

5. Зі свого боку Мішель Обама відмовилася потиснути руку новій першій леді. Під час формальної зустрічі біля Конгресу дружина Барака Обами проігнорувала простягнуту руку Меланії Трамп і просто обійняла її.

Крім того, на цьому відео видно, що Меланія вручила подарунок у блакитному обгортковому папері, який зовсім не припав до смаку Мішель. Як видно з її виразу обличчя, вона не знала, куди його подіти, а в руках тримати було зовсім незручно. І пані Обама почала шукати, кому його передати.

6. 23 відомі артисти відмовилися виступити на інавгурації Трампа. Серед них італійський співак Андреа Бочеллі, рок-група KISS, британський співак Елтон Джон, Селін Діон, Джон Ледженд, Каньє Вест, Девід Фостер, Moby та інші.

OBOZREVATEL раніше повідомляв, якою буде інавгурація Байдена і в чому її відмінність від церемонії вступу на посаду Трампа. Так, на офіційному заході буде багато відомих артистів. Гімн виконає Леді Гага, а Дженніфер Лопес виступить із сольною програмою. Традиційних урочистих обіду і балу не буде через пандемію коронавірусу.