Майже мумія: Путін вразив зміненим обличчям

Президент Росії Володимир Путін сильно змінився з останні шість років на посаді.

На зміни в зовнішності Путіна вказав український політолог і блогер Олексій Голобуцький в своєму каналі Telegram.

"Перша фотка - це московська Манежна площа відразу після закінчення президентських виборів 2012, а друга - там же 18 березня 2018. За 6 років Путін конкретно поплив від ботокса, змінилися риси обличчя, з'явився нездоровий блиск, скорчився ніс", - написав він.

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"До наступного терміну він остаточно, напевно, перетвориться в монгола. А ще через термін його вже буде не відрізнити від мумії Леніна. На місце якого в мавзолеї він, очевидно, і мітить. А бальзамується вже по ходу, так би мовити ..." - додав Голобуцький.

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