"Консерви з російських дітей": "американці" на Донбасі яскраво потролили окупантів

Українські бійці ООС забавно потролили російських окупантів на Донбасі, знявши відео, на якому вони грають роль "американських найманців" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На короткому ролику хлопці повторюють традиційні штампи кремлівської пропаганди і тримають у руках державний прапор США. Його опублікували на сторінці "Конопляний Джмелик" у Twitter.

"Відео дня. Андрію Верхогляд, ти зробив мій день. Супер", - коротко підписав відео автор поста.

Що стосується образу та промови самих бійців, то вони вийшли доволі кумедними і реалістично зіграними.

"Дорогі росіяни! Ми, американські найманці організації "Black Water", прибули на Світлодарську дугу для того, щоб знищити комуністично-путінський режим Росії. Так, як ми відправляємо наші ракети "Джавелін" в Україну, так ми будемо відправляти в Америку консерви з ваших російських дітей і кров. Разом із нашим сирійським другом Ібн-аль-Рахімом ми приїхали визволяти Світлодарську дугу від Путіна. І, як каже мій друг: "Путін х*йло" - це по-сирійськи. Слава Україні! Слава United States of America!" - жартують військові.

Користувачі мережі з гумором сприйняли ролик і відреагували на нього стьобними коментарями і жартівливими мемами.

"Ах-ха-ха! Поржав! Чекаю, коли росфянське ТБ покаже це як свідчення присутності американців!", "Браво", "Завтра на всіх росіянських пабліках", "Ггггг... Хоча можна було більш тонко протролити... Та, благо, там половина довбо*бів поведуться і так!" - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові, які дислоковані в районі Авдіївки, жартома підняли недалеко від своїх позицій прапор США. До цього бійці наробили галасу в рядах терористів, вивісивши італійський прапор.