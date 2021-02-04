Кіт-акробат розсмішив клас під час онлайн-уроку. Відео

Під час онлайн-уроку вдома в однієї з учениць кіт вирішив розбавити монотонність доповіді своєї господині та влаштував незабутнє шоу.

Інцидент стався в штаті Арканзас, США, пише Daily mail. Учні записали цей момент і опублікували в мережі, після чого потішні кадри розлетілися всім інтернетом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вихованець застрибнув на штору і почав підійматися вгору, проте, коли він вирішив перестрибнути на диван, його кігті застрягли у фіранці.

Драма розгорталася позаду дівчинки, котра нічого не підозрювала. На порятунок нещасному коту прийшла сусідка учениці. Вона непомітно (наскільки це було можливо) пролізла на колінах до чотирилапого, щоб урятувати полоненого шторою бідолаху.

Цікаво, що господиня кішки нічого не знала про те, що відбувається в кімнаті, поки не переглянула відео зі своєю промовою вже після закінчення уроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недолугий пес заліз у халат господині й прославився в мережі. Собака вирішив зігрітися в пухнастому халаті та заліз у рукав. При цьому вихованець мало не розірвав одяг на дівчині.