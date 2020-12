iPhone або сутінки? Звукова ілюзія збила з пантелику користувачів мережі

У мережі опублікували відео зі звуковою ілюзією, на якому в одному слові можна розчути сім різних фраз.

Так, у ролику, опублікованому в TikTok аккаунтом tribeskincare, користувачі можуть розрізнити такі англійські слова, як iphone, nightfall (сутінки), Fortnite (комп'ютерна гра), фрази nice one (хороший) і eye for an eye (око за око), а також числа 4,9 і 9,4.

"Перевір свій мозок з усіма фразами", – йдеться в підписі до відео.

У коментарях багато користувачів написали, що звукова ілюзія збила їх з пантелику. Вони зазначили, що насправді зуміли розчути всі сім слів, хоча звучання аудіо не змінювалося.

А деякі розповіли, що змогли розчути те чи інше слово тільки після того, як звернули увагу на написи у відеоролику.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилося пояснення знаменитої ілюзії кесонів – зображення, на якому одні бачать смуги і квадрати, а інші – кола.

Також раніше повідомлялося про оптичний обман під назвою "сітка, що зцілює", яка збиває з пантелику, якщо дивитися в її центр 20 секунд. А в листопаді українців здивувала нова оптична ілюзія: на знімку пропонувалося знайти кота.