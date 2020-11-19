Адвокат Трампа осоромився з фарбою для волосся на пресконференції щодо виборів. Фото і відео

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що фальсифікації на американських виборах були добре організовані й кимось координувалися.

Про це радник Трампа сказав на пресконференції 19 листопада, яка транслювалася YouTube-каналом Bloomberg. Вона запам'яталася конфузом із Джуліані.

Так, до кінця свого виступу адвокат сильно спітнів і на його скронях з'явилися темні патьоки. Увагу на це звернули користувачі мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Джуліані вчергове звинуватив Демократичну партію в махінаціях. При цьому він стверджує, що перерахунок голосів у деяких штатах "нічого не дасть", тому що всі конверти, в яких були бюлетені, знищені.

У Twitter відреагували на пресконференцію безліччю мемів. Деякі користувачі припустили, що патьоки утворилися через те, що політику підфарбували волосся якимось засобом, що змивається. Під світлом софітів він почав танути і "плисти" разом із потом.

"Як Зорг у "П'ятому елементі", він потіє чистим злом", – написав один із користувачів.

"Підтверджено: Руді Джуліані – гігантська ящірка в шкіряному костюмі":

"Пора звільнити таксидерміста":

"Руді Джуліані тане! Хтось забув сказати йому про спрей, волосся тане під світлом":

Трансляція пресконференції:

Як повідомляв OBOZREVATEL: