Кому "вигідніша" "зимова війна", чи насправді росія підготувалась до агресії і чекає приводу, щоб вдарити по Україні?

Якщо відкинути всі симпатії і антипатії, і просто зважити всі дії і заяви України і Росії щодо того, кому вигідна війна, то все стає цілком зрозумілим.

Російські політики, експерти, мас-медіа і офіційний кремль заявляють, що саме нам потрібна ескалація конфлікту і саме ми маємо зараз піти у наступ чи здійснити інші провокації. Все це ми здійснемо для того, щоб росія дала відповідь і потім в конфлікт втрутились США, щоб загарбати росію - така основна причина нашої "кровожерливості". А ще ця провокація потрібна Президенту України Петру Порошенку, щоб підняти свiй рейтинг на майбутніх президентських виборах в Україні.

Ці причини настільки популістські, тупі і безпричинні, що людині, яка може думати і аналізувати, вони просто здаються смішними.

По-перше, якщо Україна спровокує росію на відповідь, то цілком можливо, що удар росії буде настільки потужним, що ми зможемо його не витримати (потужність армії рф більша в рази). По-друге, наші союзники в США повністю розуміють, що відверте втручання їх в конфлікт на боці України є початком світової війни держав, які мають ядерну зброю. Тобто Америка (на відміну від росії) цілком усвідомлює, що таке насправді ядерна загроза.

Україні невиправдано ризиково провокувати росію на активізацію бойових дій, бо те, що втрутяться США - вірогідність дуже мала, навіть якщо і втручатимуться, то можуть це зробити не в тому обсязі, як розраховувала Україна, чи пізніше, чи не так активно. А це - великі втрати для нас. Тому, говорити, шо провокація вигідна нам - повна маячня. Ми - люди практичні, на відміну від сусідів, тому те, що нам непотрібно, ми не робитимемо.

Щодо того, що провокація вигідна Порошенку, який не зважаючи на величезні ризики і загрози все ж кинеться активізовувати конфлікт, втягнувши всю країну у війну - теж недоцільно і досить суперечливо.

По-перше, під час таких загострень на Донбасі чи в Керченській протоці рейтинг Петра Порошенка навпаки падав, тому воєнні дії для нього - політична "смерть", як президента і кандидата. Він це прекрасно розуміє, тому увесь час працює в іншому напрямку - там, де перспективніше для нього.

Донбас, звичайно, він намагається повернути, але іншими, політичними методами. Зокрема основні зусилля Петро Порошенко докладав і докладає для залучення на Донбас міжнародних миротворців. Шлях, хоч і непопулярний у радикально налаштованої частини українського суспільства, проте дієвий і з мінімумом людських втрат.

Це для Порошенка набагато вигідніше у політичній сфері: коли є миротворці - силова напруга спадає "зі скрипом", але запускаються політичні процеси.

Як наслідок, під тиском світової спільноти росію видворяють з Донбасу, там починають працювати інвестиції і регіон інтегрується (косо-криво, але неодмінно інтегрується) в Україну. Війни немає, а є політика. В ній Порошенко-політик себе значно впевненіше почуває ніж Порошенко-головнокомандувач на війні, де він може втратити все.

Тому вже кілька років Петро Олексійович намагається повернути ситуацію на Донбасі в інший бік, впливати на неї політичними важілями. І це йому вдавалось, тому йти в іншу військову сферу він не схоче.

Це чудово зрозуміли в кремлі. I коли напочатку осені питання миротворців почало вирішуватись (з торгами та поступками усіх сторін), росія раптово "загальмувала" його і почала підтягувати війська в анексований Крим і на кордони з Україною.

Фактично, з початку жовтня сусід терміново збільшив угрупування ударних зєднань на українському театрі воєнних дій, що говорить про готовність його до вторгнення. Тобто, тоді ще не "вкидувались" в інформпростір ніякі байки про "хімічні атаки", "керченські провокації", "перекопські танкові прориви", а росія вже була готова "давати нам здачі" і наступати на Україну.

В росії розуміють, що саме політичним шляхом Україна обовязково відбере і Донбас, і Крим, а силовим (зважаючи на військову міць), зробити це нам буде дуже важко. Тому і спрямовує ситуацію у вигідний для себе напрямок, готуючись до активізації конфлікту. Тут вона - "на коні". А застосовуючи методи інформаційного впливу у "гібридній" війні, запускає "меседжі", що провокацію здійснюватимемо ми, бо "це вигідно для рейтинга Порошенку".

А те, що в зимовий час росія значно більше любить проводити свої воєнні кампанії, ми вже переконались з досвіду окупації Донбасу. Тим більше, що є й інформаційні приводи (весняні вибори в Україні). Тож експерти роблять досить вірні висновки - зараз дуже "підходящий" для росії час активізувати бойові дії.