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30 травня • оновлено в 14:37
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З'явилося відео поліцейської розборки зі стріляниною на Рівненщині

1.3т
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У місті Вараш Рівненської області екіпаж патрульної поліції застосував зброю та спецзасоби під час суперечки з місцевими мешканцями.

Відео з нагрудної камери одного з поліцейських оприлюднило видання Dетектив INFO (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Власник підстреленої собаки накинувся на поліцію

Власник підстреленої собаки накинувся на поліцію

Згідно версії поліції, події розгорталися наступним чином. Близько 20:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про підозрілий рух автомобіля марки Mazda. Аби пересвідчитися, чи не перебуває водій за кермом у стані сп'яніння, поліцейський екіпаж попрямував на виклик.

Біля одного з будинків транспортний засіб вдалося відшукати, втім конструктивної розмови з його водієм відпочатку не склалося. 39-річний місцевий мешканець намагався знехтувати вимогам пред'явити документи. Натомість, він повернувся у бік свого 35-річного знайомого, що перебував на подвір’ї будинку із собакою породи кане-корсо.

Один з партульних висунув вимогу взяти тварину на повідок, але цього не трапилося. За кілька секунд собака накинулась на 33-річного сержанта поліції, який вихопив табельну зброю та поцілив у тварину. Куля влучила собаці в лапу, що розлютило чоловіків.

35-річний варашівець зірвав номерні знаки з службової автівки копів та почав лупцювати патрульного по голові повідцем. В цей час 39-річний чоловік ледь не відібрав у іншого правоохоронця табельну зброю.

Патрульні, у свою чергу, активно бризкали в бік опонентів сльозогінним газом, а також підстрелили в ногу одного з них. Їм вдалося затримати власника пораненого пса, у той час як водій Mazda утік, але зрештою був відшуканий та затриманий.

Як писав OBOZREVATEL, затриманим чоловікам повідомили про підозру у вчиненні опору працівникам правоохоронного органу та нанесення тілесних ушкоджень за ч.2 ст.342 та ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.

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Місце
Україна
Теги
стрілянина поліція
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