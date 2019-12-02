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2 грудня • оновлено в 22:01
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З'явилося фото ймовірного вбивці трирічної дитини у Києві

34.6т
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З'явилося фото ймовірного вбивці трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Про це пише "Страна". На кадрі один із підозрюваних, який залишає хостел через хвилину після пострілу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Як повідомили у поліції, постріл був зроблений з номеру хостелу, розташованого по вулиці Тарасівській, 4 у Києві. За цією адресою розташований столичний хостел Fire Inn.

В'ячеслав Соболєв

В'ячеслав Соболєв

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Встановлено, що номер орендували на ім'я Стрельникова Олега Володимировича, 03.10.1998 р.н., паспорт якого вважається втраченим з 18.11.2017.

З'явилося фото ймовірного вбивці трирічної дитини у Києві

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
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