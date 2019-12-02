З'явилося фото ймовірного вбивці трирічної дитини у Києві

З'явилося фото ймовірного вбивці трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Про це пише "Страна". На кадрі один із підозрюваних, який залишає хостел через хвилину після пострілу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Як повідомили у поліції, постріл був зроблений з номеру хостелу, розташованого по вулиці Тарасівській, 4 у Києві. За цією адресою розташований столичний хостел Fire Inn.

В'ячеслав Соболєв

Встановлено, що номер орендували на ім'я Стрельникова Олега Володимировича, 03.10.1998 р.н., паспорт якого вважається втраченим з 18.11.2017.

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

Раніше стало відомо про те, що В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває у жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.

2 грудня поліція затримала двох підозрюваних. За інформацією джерела OBOZREVATEL, їхні прізвища – Семенов і Лаврега.

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