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22 лютого • оновлено в 16:47
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/ Розслідування

З'явилися фото терориста, убитого при наступі Росії на Донбасі

8.8т
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При спробі прориву ДРГ терористів на позиції українських захисників на Донбасі був ліквідований 19-річний бойовик "ДНР" Андрій Лазарєв.

Його особисті дані та фото оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"200 бригада. 22.02.20 Лазарєв Андрій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. 4 ОМСБр", – написав захисник України.

Терорист Андрій Лазарєв

Терорист Андрій Лазарєв

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Відомо, що Лазарєв був родом із селища Чорнухине Донецької області. Він числився в базі сайту "Миротворець". Там же розкрили деталі ліквідації спільника окупантів.

"Ліквідовано 22.02.2020 року під час спроби атакувати опорний пункт ЗСУ в районі села Кримське на Бахмутській трасі. Підрозділ: штурмова група 4-ї мотострілецької бригади 1 АК ВС РФ", – йдеться у повідомленні.

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв

Сайт "Миротворця"

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв (зліва)

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв (зліва)

Сайт "Миротворця"

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв (зліва)

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв (зліва)

Сайт "Миротворця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

  • Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

  • Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

  • Нагадаємо, 18 лютого озброєні формування Російської Федерації також пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

  • Тоді загинув гранатометник 72-ї бригади ЗСУ Максим Хітайлов з Полтавщини.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" сайт Миротворець
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, когда вы придёте в себя, я надеюсь, вам будет так же больно, как маме этого мальчика. Когда вы двинули войска на Донбасс, ему было 13 лет. Это вы определили его судьбу. Проклятая страна.
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Таке молоде та єбануте.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Киев продолжает убивать украинцев!!!
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Риббентроп Молотов
Риббентроп Молотов
Пигин Макс, он не украинец, а домбасянин
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