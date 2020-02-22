При спробі прориву ДРГ терористів на позиції українських захисників на Донбасі був ліквідований 19-річний бойовик "ДНР" Андрій Лазарєв.

Його особисті дані та фото оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"200 бригада. 22.02.20 Лазарєв Андрій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. 4 ОМСБр", – написав захисник України.

Терорист Андрій Лазарєв Telegram-канал Анатолія Штірліца

Відомо, що Лазарєв був родом із селища Чорнухине Донецької області. Він числився в базі сайту "Миротворець". Там же розкрили деталі ліквідації спільника окупантів.

"Ліквідовано 22.02.2020 року під час спроби атакувати опорний пункт ЗСУ в районі села Кримське на Бахмутській трасі. Підрозділ: штурмова група 4-ї мотострілецької бригади 1 АК ВС РФ", – йдеться у повідомленні.

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв Сайт "Миротворця"

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв (зліва) Сайт "Миротворця"

Терорист "ДНР" Андрій Лазарєв (зліва) Сайт "Миротворця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

Нагадаємо, 18 лютого озброєні формування Російської Федерації також пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

Тоді загинув гранатометник 72-ї бригади ЗСУ Максим Хітайлов з Полтавщини.

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