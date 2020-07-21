З'явилася інформація про сім'ю луцького терориста Максима Кривоша

Максим Кривош, який взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку 21 липня, виріс в інтелігентній родині, має дружину і 15-річного сина.

За інформацією видання Страна, батько Кривоша – Степан Максимович, в минулому – відомий вчений і винахідник, його дружина – родом з Казахстану, а син 2005 року народження. Степан Кривош був одним з винахідників способів виготовлення колектора електричної машини і методу загартування кільцеподібних деталей.

За інформацією агентства "Волинські новини", яке посилається на власні джерела, у Кривоша є брат, який живе в Луцьку. А сам терорист прописаний в Дубно Рівненської області, оскільки він там нібито одружився.

Відсидівши кілька термінів в місцях позбавлення волі, чоловік написав свою книгу "Філософія злочинця", яка, судячи з усього, автобіографічна. Випустив він її під псевдонімом Максим Плохой.

Ось що Кривошей написав в книзі про своїх батьків і про себе особисто (орфографія автора збережена. – ред):

"...Батьки мої з'явилися на світло в селянських сім'ях і дитинство, що пройшло в глухих 13 селах Західної України, було несолодким. У родині батька було десять дітей, сам він навчався в школі через день, потрібно було пасти корів і працювати. Це не завадило йому після школи вступити до інституту, потім в аспірантуру і стати доцентом в політеху, винахідником СРСР. Він багато працював на благо сім'ї, я завжди пишався своїм батьком. у четвер мене викликав оперативний працівник колонії і повідомив, що батько помер. Прошу у Душі миру, щоб прийняла і заспокоїла його душу..."

"...Мама моя все життя пропрацювала в школах учителем російської мови та літератури. Все життя трудиться, не покладаючи рук. Ріс я в родині інтелігентів, і були всі передумови, що з мене" буде толк ". У 11-му класі мене затримали на базарі з обрізом мисливської рушниці та нунчаками. Надивившись бойовиків, вирішив стати крутим. Завели кримінальну справу, але завдяки зв'язкам батька його зам'яли. Після закінчення школи батько прилаштував мене в інститут, в якому викладав. Провчився я там кілька місяців і поїхав, нічого нікому не сказавши, з приятелем і новим обрізом рушниці в Одесу на пошуки пригод ..."

Раніше OBOZREVATEL розкрив ексклюзивні подробиці про життя луцького терориста Максима Кривоша.