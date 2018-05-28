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З'ясувалося, чому Україна не відключила воду в "ДНР"

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Якщо припинити водопостачання в окуповані російсько-терористичними військами Донецьк і Горлівку, без води може опинитися і Маріуполь.

Про це заявив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі "Еспресо TV", сказавши, що постачати воду для цих міст вони "змушені".

"Водопровід починається - перший підйом це Миколаївка під Слов'янськом - іде в Горлівку, заходить у Донецьк. Потім у Ясинуватський район і йде на Маріуполь. На сьогодні ми змушені поставляти воду з цього водопроводу", - повідав він.

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"Зупинити (подачу води для окупованих територій. - Ред.), як у Луганській області, ми не можемо, тому що ми відріжемо від води Маріуполь, Волноваху, Нікольський і Мангушській райони", - пояснив чиновник.

Як писав OBOZREVATEL, частина Донбасу знову залишилася без води.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Жебрівський
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДНРНовини Донбасукомунальні послуги
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