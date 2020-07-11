З'ясувалися деталі героїчної смерті офіцера Матвєєва на Донбасі. Відео

Український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвєєв, який загинув у зоні ООС на Луганщині 10 липня, врятував побратимів із палаючого бліндажа й опинився в декількох метрах від вибуху ворожої міни.

Як ідеться в сюжеті ТСН, у одного з бійців ЗСУ, яких врятував Матвєєв, після бою на руці залишився тільки невеликий опік. Його побратима з травмою коліна відвезли в лікарню.

"Дуже великий чад був, дим. Ми почали від диму задихатися", – розповів військовослужбовець.

Він розповів, що в той момент Матвєєв відтягнув їх із бліндажа в безпечне місце, почавши поливати водою, коли прилетіла міна. За словами бійця, 120-мм міна розірвалася в декількох метрах від військового, у результаті чого шансів вижити у нього не було.

"Були осколкові поранення, це права частина тулуба. Я вважаю, на сто відсотків, що цей вчинок гідний звання Героя України", – розповів військовослужбовець ЗСУ Джеміль.

Відзначається, що за загиблого побратима бійці бойовикам уже помстилися, користуючись тим, що перебувають на панівній висоті і можуть результативно відповісти на обстріли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під ворожими обстрілами на Донбасі загинув український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвєєв із Жидачівського району Львівської області. Він був засновником "Пошукової ініціативи Майдану" – групи, яка займалася пошуками зниклих і невідомих убитих на Майдані людей.