Зв'язки з РФ, рейдерство та схеми: що відомо про Ігоря Сала, на якого скоїли замах у Києві

У Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий скоїв замах на вбивство українсько-російського бізнесмена Ігоря Сала, кинувши вибухівку на дах його автомобіля Mersedes АА0070MI.

Внаслідок вибуху загинув охоронець, а сам директор великої фармацевтичної компанії із травмами доставлений в одну зі столичних лікарень.

Ігор Сало відомий в Україні рейдерськими захопленнями підприємств і корупційними схемами. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Від студента-фармацевта до бізнесмена-рейдера

Народився Ігор у селі Балаклея Харківської області. Освіту здобув у Харківському фармацевтичному інституті, ректором якого був його рідний дядько. Він же допоміг своєму племінникові перевестися на факультет військової фармації, а після пройти службу в складі радянської армії у Східній Німеччині.

Ігор Сало "Антикор"

За даними "Антикора", вже там Сало почав проявляти свої комерційні здібності, крадучи спирт і медикаменти, які продавав за межами частини.

Свою підприємницьку кар'єру українець почав у Росії: там він займався фармацевтикою, а потім перемкнувся на енергетику. Але щось у бізнесмена-початківця не склалося, і він ухвалив рішення повернутися до України.

Тут Сало знайомиться з "Міс Україна-1995 року" Владою Литовченко, завдяки якій потрапляє в елітні тусовки, де й заводить потрібні зв'язки. У такий спосіб бізнесмен сходиться з колишнім главою "Нафтогазу" та екскерівником Державного управління справами Ігорем Бакаєм, який у 2004 році втік до Росії. Його дружина, Наталя Бакай, була подругою ексмоделі.

Влада Литвоченко й Ігор Сало "Антикор"

Пізніше серед знайомих Сала з'являється представник "Партії Регіонів" і колишній глава МВС Микола Білоконь, а також син ексгенпрокурора Віктора Пшонки – Артем.

Рейдерство та вугільні схеми

За даними ЗМІ, бізнесмена підозрюють у кількох рейдерських захопленнях українських підприємств. Першими стали "Елітуніверсалсервіс", ТОВ "СІМП", ТОВ "Електропівденмонтаж" та інші.

Крім того, були спроби рейдерства на "Індарі", "Межиріцькому вітамінному заводі", агрохолдинзі "Агрейн" та Ладиженському спиртзаводі "Екстра".

Захоплення відбувалося не силовим шляхом, а завдяки досвідченим юристам, зокрема Світлані Грабарчук і Тетяні Ткачик, які переписували власників компаній на потрібні імена.

Світлана Грабарчук "Антикор"

В енергетичну сферу Сала привів не хто інший, як Ігор Бакай, і хоча колишньому чиновнику довелося втікати, українсько-російський бізнесмен встиг закріпитися на корупційних схемах із продажу вугілля. За даними "Антикор", у справі також брав участь ексміністр енергетики Ігор Насалик і помічник бізнесмена, колишній нардеп Сергій Трегубенко, який, по суті, виступав посередником.

Ігор Бакай "Антикор"

У 2015 році джерела Insider на енергетичному ринку розповідали, що Ігор Сало налагоджував поставки вугілля із зони АТО на сході України під виглядом такого, що начебто видобуте з шахти Краснолиманська, але насправді походило з окупованих територій "Л/ДНР".

У 2016 році детективи НАБУ за цим фактом провели обшуки в офісі Тригубенка в центрі "Парус" у Києві, яким, як виявилося, володіє Сало. Але до кримінального переслідування учасників корупційної схеми так і не дійшло.

Ще одна сфера, в якій відзначився бізнесмен – аграрна. На його рахунку захоплення однієї з найбільших аграрної компанії України "Агрейн". Але, з огляду на все, він втратив свій вплив на агрохолдинг.

Також в інтернеті стверджують, що Сало, користуючись зв'язками у Верховній Раді та Міністерстві АПК України, провадить активні дії для приватизація ДП "Артемсіль".

Ігор Бакай (крайній зліва)

Фармацевтичний "бізнес"

Сюди Сало подався за вже випробуваною схемою – рейдерське захоплення. Почав він із "віджимання" раніше згаданого заводу з виробництва інсуліну "Індар" у 2011 році. У цьому йому допомогли юристки Грабарчук і Ткачик, а також син ексгенпрокурора Артем Пшонка. Щоправда, у 2012 році установа все-таки повернулася під контроль держави.

Але Сало пішов вище. Він домігся призначення Тетяни Ткачик керівницею державного підприємства "Укрмедпром", якому підпорядковуються всі держпідприємства фармацевтичної галузі в Україні, у такий спосіб отримавши контроль над цілою галуззю економіки.

Як пише "Антикор", крім того, що бізнесмен не полишає спроб рейдерського захоплення "Індару", його метою є ще один харківський завод – "Здоров'я". Раніше Сало вже був власником цього підприємства спільно з росіянином Олександром Шишкіним. Але незабаром його викрили у розкраданні коштів установи, тож він передав свою частку своєму російському партнерові, а той вже продав завод європейським акціонерам.

Відомо, що на початку липня 2018 року було здійснено спробу замаху на генерального директора заводу. Наразі ведеться розслідування.

Подвійне громадянство

Ігор Сало є громадянином Росії й України, крім того, у нього виявлено аж вісім закордонних паспортів, шість із яких оформлено за українським посвідченням, а два – російським. І це враховуючи те, що в Україні за законом можна мати не більше двох – звичайний та біометричний.

ЗМІ вважають, що така кількість документів бізнесменові потрібна для швидкої втечі з України у разі кримінального переслідування. За допомогою використання декількох паспортів, правоохоронцям буде значно складніше оперативно відстежити переміщення Сала.

Копія паспорта РФ Ігоря Сала "Антикор"

"Антикор"

Список закордонних паспортів Ігоря Сала "Антикор"

Замах на вбивство

Як відомо, на Брест-Литовському шосе в Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes АА0070MI, що належить бізнесменові Ігорю Салу.

Поліцейському з поліції охорони, який перебував у машині, вибухом відірвало голову. Сам Сало і його водій залишились живі. Як стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел, внаслідок НП 57-річний підприємець, директор великої фармацевтичної компанії, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітки.

Фото з місця вибуху авто Ігоря Сала Пресслужба Нацполіціі

Пресслужба Нацполіціі

Пресслужба Нацполіціі

Пресслужба Нацполіціі

Водій Mercedes Сергій Воловик також отримав ЗЧМТ, травму живота і був доставлений у той же медзаклад, що й Сало.

На місце НП прибули правоохоронці, рятувальники та багато машин швидкої допомоги. Поліція ввела спеціальний план "Перехоплення" для розшуку зловмисника. За попередньою інформацією, з автівкою бізнесмена порівнявся мотоцикліст і поклав на дах Mercedes вибуховий пристрій. Автомобіль був броньований.

Пізніше в мережу потрапило відео миті вибуху Mercedes на Житомирській трасі.

За даними Telegram-каналу Klymenko Time, шукають спортивний мотоцикл, можливо, BMW чорного кольору (держномер точно невідомий – АА3777 або АА3277), ззаду на мотоциклі встановлений багажник (коробка), за кермом людина вся в чорному і такого ж кольору шоломі.

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