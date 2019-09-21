Зв'язали колготками в ліжку: з'явилися моторошні деталі звірячого вбивства дівчини в Києві

Убита в Києві 21 вересня 16-річна дівчина була побита і зв'язана колготками у власному ліжку.

Як повідомляє "Інформатор Київ", дівчину знайшла її бабуся, хоча раніше була інформація, що тіло було виявлено тіткою (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За даними правоохоронців, вона побачила внучку, що лежала в ліжку і була зв'язана колготками. На тілі видно побої і сліди від рук на шиї загиблої.

Новини Резонансне вбивство у Запорізькій області

Правоохоронці розкрили деталі вбивства 16-річної дівчини в Києві Українська правда

Повідомляється, що дівчина була вже без ознак життя, хоча родичі намагалися надати їй першу допомогу до приїзду швидкої допомоги, якій залишилося тільки констатувати смерть.

За словами родичів, загиблу регулярно бив батько. Його правоохоронці знайшли на сходовій клітці поверхом вище і затримали. Деталі злочину встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на покинутому військовому полігоні в Черкаській області знайшли тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

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